lt;pgt;Сережа шел по лестнице.Шагая через 2 ступеньки,он считал:"Один,два,три,четыре..."Когда ему нужнно было сказать "пять",то оказалось,что осталась еще одна ступенька.Сколько всего ступенек на лестнице?lt;/pgt;

Математика

lt;pgt;Сережа шел по лестнице.Шагая через 2 ступеньки,он считал:"Один,два,три,четыре..."Когда ему нужнно было сказать "пять",то оказалось,что осталась еще одна ступенька.Сколько всего ступенек на лестнице?lt;/pgt;

Автор: Гость