lt;pgt;Сережа шел по лестнице.Шагая через 2 ступеньки,он считал:"Один,два,три,четыре..."Когда ему нужнно было сказать "пять",то оказалось,что осталась еще одна ступенька.Сколько всего ступенек на лестнице?lt;/pgt;

Математика
lt;pgt;Сережа шел по лестнице.Шагая через 2 ступеньки,он считал:"Один,два,три,четыре..."Когда ему нужнно было сказать "пять",то оказалось,что осталась еще одна ступенька.Сколько всего ступенек на лестнице?lt;/pgt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего ступенек 12 или 18 т.к он шагал через 2 ступеньки
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