lt;pgt;Сережа шел по лестнице.Шагая через 2 ступеньки,он считал:"Один,два,три,четыре..."Когда ему нужнно было сказать "пять",то оказалось,что осталась еще одна ступенька.Сколько всего ступенек на лестнице?lt;/pgt;
Математика
lt;pgt;Сережа шел по лестнице.Шагая через 2 ступеньки,он считал:"Один,два,три,четыре..."Когда ему нужнно было сказать "пять",то оказалось,что осталась еще одна ступенька.Сколько всего ступенек на лестнице?lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего ступенек 12 или 18 т.к он шагал через 2 ступеньки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Оплатить за работу , добиться успехов ,оденьте пальто , заведующего пятого ателье ??ак правильно пишется
Математика
Геометрия