Математика помогите плис 10•209•5+(100-500)+500

Математика
Математика помогите плис 10•209•5+(100-500)+500
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10•209=2090 2)2090•5=10450 3)100-500=-400 4)10450+(-400)=10050 5)10050+500=10550
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