25+(х-2)*15=70 помогите решите
Математика
25+(х-2)*15=70 помогите решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+(х-2)*15=70 (x-2)*15=45 x-2=45/15 x-2=3 x=5
Гость:
(х-2)×15=70-25 (х-2)×15=45 х-2=45÷15 х-2=3 х=3+2 х=5 $$$$$$$$$$$$$
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