26 задание пожалуйста!!!!!

Математика
26 задание пожалуйста!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tg5π/4*sinπ/3-cos7π/6*sin3π/2=1*√3/2-(√3/2)*(-1)=√3/2-√3/2=0
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