27м 55см ×4+6м 45см×2 -70м80см= 5м 6дм ×6+5м 7дм-2м7дм×2= Дами 10 балав
Математика
27м 55см ×4+6м 45см×2 -70м80см= 5м 6дм ×6+5м 7дм-2м7дм×2= Дами 10 балав
Ответ(ы):
Гость:
27м55см*4=110м2см 6м45см*2=12м9см 110м2см+12м9см-70м80см=52м3см
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