Лесник прошел 3 км и 4ч ехал на лошади. С какой скоростью он ехал на лошади если весь путь составляет 34 км.
Математика
Лесник прошел 3 км и 4ч ехал на лошади. С какой скоростью он ехал на лошади если весь путь составляет 34 км.
Ответ(ы):
Гость:
34 -3=31км проехал на лошади 31:4=7.75 км/ч скорость с какой он ехал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста: Запишите: №2 а) сумму, где первое слагаемое - это число 1056, а второе слагаемое-произведение чисел 1270 и 3. б) разнос...
Биология
Поміркуйте,якою півкулею буде звернена Земля до Сонця 22 червня з настанням в Укра??ні ночі (24:00) Буду вдячна!!!
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! Write about where you live.What is your city/town famous for? Use: When was it founded? Is it big/small/old/modern/...
Английский язык
Помогите перевести тексты пожалуйста срочно нужно заранее спасибо если не так сф??тограферовала скажите я перефотограферую