Лесник прошел 3 км и 4ч ехал на лошади. С какой скоростью он ехал на лошади если весь путь составляет 34 км.

Математика

Лесник прошел 3 км и 4ч ехал на лошади. С какой скоростью он ехал на лошади если весь путь составляет 34 км.

Автор: Гость