Осуществите следующие превращения : NaOH-gt;NaCl-gt;HCl-gt;Cl2_gt;FeCl2
Химия
Осуществите следующие превращения : NaOH-gt;NaCl-gt;HCl-gt;Cl2_gt;FeCl2
Ответ(ы):
Гость:
1,NaOH+HCl -> NaCl + H2O 2.NaCl + H2O -> NaOH + HCl 3,PbO2+4HCl -> PbCl2 + 2H2O + Cl2 Сl2+H2O -> HCl + HClO 4,2HCl+ Fe -> FeCl2 + H2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нужно придумать 5 предложений с причастиями с НЕ и слитно и раздельно. с объяснени??ми желательно Заранее спасибо
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ НА АНГЛИЙСКИЙ Перевести на английский предложения. 1) Не прошло и 3х минут, как преступник был связан. (использов...
Русский язык
Українська мова