Какие грибы и растения размножаются спорами
Биология
Какие грибы и растения размножаются спорами
Ответ(ы):
Гость:
К споровым растениям относят папоротники, моховидные, хвощи, плауны, ряд ископаемых растений, а также лишайники и грибы. Большинство грибов размножается спорами, одни из них - дождевик гигантский, плесневой грибок, спорынья.
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