Нужно придумать 5 предложений с причастиями с НЕ и слитно и раздельно. с объяснени??ми желательно Заранее спасибо

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Нужно придумать 5 предложений с причастиями с НЕ и слитно и раздельно. с объяснени??ми желательно Заранее спасибо

Автор: Гость