Нужно придумать 5 предложений с причастиями с НЕ и слитно и раздельно. с объяснени??ми желательно Заранее спасибо

Русский язык
Нужно придумать 5 предложений с причастиями с НЕ и слитно и раздельно. с объяснени??ми желательно Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я не люблю пить виноградный сок.
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