Поміркуйте,якою півкулею буде звернена Земля до Сонця 22 червня з настанням в Укра??ні ночі (24:00) Буду вдячна!!!

Биология

Поміркуйте,якою півкулею буде звернена Земля до Сонця 22 червня з настанням в Укра??ні ночі (24:00) Буду вдячна!!!

Автор: Гость