Поміркуйте,якою півкулею буде звернена Земля до Сонця 22 червня з настанням в Укра??ні ночі (24:00) Буду вдячна!!!
Биология
Поміркуйте,якою півкулею буде звернена Земля до Сонця 22 червня з настанням в Укра??ні ночі (24:00) Буду вдячна!!!
Ответ(ы):
Гость:
Земля буде повернута північним півкулею до сонця
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