Помогите перевести тексты пожалуйста срочно нужно заранее спасибо если не так сф??тограферовала скажите я перефотограферую

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Это очень известный писатель книг для детей .Его самые известные книги это Алиса в стране чудес и Зазеркалье .Эти книги о приключениях Алисы,маленькая девочка в странном месте под названием Страна Чудес . Экстра короткий диалог во второй книге Алиса разговаривает с Шалтай-Болтай,яийо и с носом и ротом ВСЕ ЧТО СМОГЛА ПОКА УДАЧИ ))))♡