Помогите пожалуйста: Запишите: №2 а) сумму, где первое слагаемое - это число 1056, а второе слагаемое-произведение чисел 1270 и 3. б) разность,где уменьшаемое-частное чисел 9000 и 3,а вычитаемое-число 907. в) произведение,г...
Математика
Помогите пожалуйста: Запишите: №2 а) сумму, где первое слагаемое - это число 1056, а второе слагаемое-произведение чисел 1270 и 3. б) разность,где уменьшаемое-частное чисел 9000 и 3,а вычитаемое-число 907. в) произведение,где первый множитель-число 2, а второй множитель-сумма чисел 1028 и 679. Найди значение записанных выражений!
Ответ(ы):
Гость:
1056+1270х3=4866 (9000-3)-907=8090 2х(1028+679)=3414
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