Помогите пожалуйста: Запишите: №2 а) сумму, где первое слагаемое - это число 1056, а второе слагаемое-произведение чисел 1270 и 3. б) разность,где уменьшаемое-частное чисел 9000 и 3,а вычитаемое-число 907. в) произведение,г...

Математика

Помогите пожалуйста: Запишите: №2 а) сумму, где первое слагаемое - это число 1056, а второе слагаемое-произведение чисел 1270 и 3. б) разность,где уменьшаемое-частное чисел 9000 и 3,а вычитаемое-число 907. в) произведение,где первый множитель-число 2, а второй множитель-сумма чисел 1028 и 679. Найди значение записанных выражений!

Автор: Гость