28 баллов,срочноооооо помогите пожалуйста!!

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Ответ для Коли а) 30 минут б) 5 часов 30 м в) 4 часа г) 9 часов д) 10 часов Ответ для тебя Подъем 7:00 Завтрак 7:30 Начало урока 8:30 Конце урока 13 :00 Обед 14:00 Начало дз 15:00 Ужин 19 :00 Сон 9 часов Ответы для тебя а) 30 м б) 5 ч 30 минут в) 2 часа г) 9 часов д) 10 ч