для раскопок древнего поселка археологи расчистили участок берега с форме четырехугольника ABCD который состоит из трех равных треугольников Чему равна площадь этого участка если BC равно 3 метров а АВ равно 4 метра

Математика

для раскопок древнего поселка археологи расчистили участок берега с форме четырехугольника ABCD который состоит из трех равных треугольников Чему равна площадь этого участка если BC равно 3 метров а АВ равно 4 метра

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