для раскопок древнего поселка археологи расчистили участок берега с форме четырехугольника ABCD который состоит из трех равных треугольников Чему равна площадь этого участка если BC равно 3 метров а АВ равно 4 метра
Математика
для раскопок древнего поселка археологи расчистили участок берега с форме четырехугольника ABCD который состоит из трех равных треугольников Чему равна площадь этого участка если BC равно 3 метров а АВ равно 4 метра
Ответ(ы):
Гость:
Площадь участка равна 3*4=12м"2" =1200дм"2". Площадь треугольника АВС равна половине произведения катетов или половине площади участка=6м"2" или 6000дм "2". "2" - это квадратных метров,сантиметров и т.д.
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