От слова орамжапырақ придумать еще 15 слов с преводом, заранее спасибо
Қазақ тiлi
От слова орамжапырақ придумать еще 15 слов с преводом, заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1.қар--снег. 2.ақ--белый 3. қара--черный 4.ара--пила 5.қора--хлев/ для скота/ 6.қор --эапасы. 7. қап.--мешок 8.қыр--пастбищная местность. 9.орам --сверток 10.орақ--серп 11.жыр--песня ,сказание в стиах. 12.апа--старшая сестра 13.ық--безветренная сторона 14.парақ --листок бумағи 15пара --взятка
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