Кому и как служат творения мастеров

Обществознание
Кому и как служат творения мастеров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Санкт-Петербург - творение Петра Великого. Санкт-Петербург был построен по европейским меркам необычайно быстро, за несколько десятилетий. В первые годы после его основания там ещё бродили дикие звери, а спустя всего лишь несколько лет, в 1721 году, улицы Петербурга уже освещало около тысячи фонарей. Чтобы быстрее воплотить замысел Петра, сюда собирали лучших мастеров, а по всей стране запрещено было строить каменные дома, так как весь камень отправляли в строящийся город. Как вы помните в то время крупных русских мастеров почти не было и поэтому Пётр 1 приглашал в Россию иностранных художников, скульпторов, архитекторов. Каков же вклад иностранных мастеров в развитие русской культуры? Об этом мы можем судить, познакомившись с замечательными творцами того времени.
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