Согласно условиям Столбовского мира 1617года, Россия лишилась выхода к этому морю. А) Белое В) Каспийское С) Балтийское Д) Черное

История

Согласно условиям Столбовского мира 1617года, Россия лишилась выхода к этому морю. А) Белое В) Каспийское С) Балтийское Д) Черное

Автор: Гость