Согласно условиям Столбовского мира 1617года, Россия лишилась выхода к этому морю. А) Белое В) Каспийское С) Балтийское Д) Черное
История
Согласно условиям Столбовского мира 1617года, Россия лишилась выхода к этому морю. А) Белое В) Каспийское С) Балтийское Д) Черное
Ответ(ы):
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Ответ: C (Балтийское море)
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