Найдите пожалуйста все кратные чисел 8;12;9;15;9; пожалуйста
Математика
Найдите пожалуйста все кратные чисел 8;12;9;15;9; пожалуйста
Ответ(ы):
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8- 1,2,4,8 12-1,2,3,4,6,12 9-1,3,9 15-1,3,5,15
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