(283-x)-33=50 плиз решите уравнение
Математика
(283-x)-33=50 плиз решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1х=50+33-283 -1х=-200 х=-200:(-1) х=200 Ответ:х=200
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