29, Помогите пожалуйста сделать, даю все баллы!

Гость: Гость:

1.У Ани 20 копеек, а у Ани на 5 копеек меньше, Сколько копеек у Ани. 1. 20-5=15 копеек у Ани 2.У Миши 5 руб., а у Коли 50 руб, они истратили вместе 20 рублей, Сколько осталось рублей 1. (50+5)-20=35 рублей осталось у них Удачи!!!