29, Помогите пожалуйста сделать, даю все баллы!

Математика
29, Помогите пожалуйста сделать, даю все баллы!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.У Ани 20 копеек, а у Ани на 5 копеек меньше, Сколько копеек у Ани. 1. 20-5=15 копеек у Ани 2.У Миши 5 руб., а у Коли 50 руб, они истратили вместе 20 рублей, Сколько осталось рублей 1. (50+5)-20=35 рублей осталось у них Удачи!!!
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