А+1097=а*6 решите пожалуйста
Математика
А+1097=а*6 решите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
А+1097=а*6 6а-а=1097 5а=1097 а=1097:5 а=219,4
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