Почему подростки встают на преступные путь
Обществознание
Почему подростки встают на преступные путь
Ответ(ы):
Гость:
1.Многие подростки общаются с людьми, немного старше себя, и, чтобы доказать им что-то в какой-то ситуации они могут сделать что-то преступное (допустим, пойти на воровство, дабы доказать, что ты уже взрослый, не задумываясь, что воровство-это не признак взросления) 2. Часто на преступный путь встают подростки из неблагополучных семей, когда им чего-то не хватает.
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