Помогите составить предолжения со словами дала, ағаш егу, қорғау, жақсы көру
Қазақ тiлi
Помогите составить предолжения со словами дала, ағаш егу, қорғау, жақсы көру
Ответ(ы):
Гость:
Мен бүгін далаға шығамын. Ертен ағаш егуге барамыз. Әр адам табиғатты қорғау керек. Мен жақсы көре аламын.
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