53-58 -17-43 -13+20 -15-(-7) -4,8-2,3 -7/12+7/8 сколько будет по одельности

Математика

53-58 -17-43 -13+20 -15-(-7) -4,8-2,3 -7/12+7/8 сколько будет по одельности

Автор: Гость