53-58 -17-43 -13+20 -15-(-7) -4,8-2,3 -7/12+7/8 сколько будет по одельности
Математика
53-58 -17-43 -13+20 -15-(-7) -4,8-2,3 -7/12+7/8 сколько будет по одельности
Ответ(ы):
Гость:
1) 53-58=-5 2)-17-43=-60 3)-13+20=7 4)-15-(-7)=-8 5)-4,8-2,3=-7,1 6)-7/12+7/8=-7/24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отец дает деньги своим детям. Старшему – половину всего и 1 рубль, среднему – поло??ину остатка и еще 1 рубль, младшему – половину остатка и еще 3 ...
Обществознание
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать морфологический разбор имени числительного уроки начинаются в девять часов
Математика