53-58 -17-43 -13+20 -15-(-7) -4,8-2,3 -7/12+7/8 сколько будет по одельности

Математика
53-58 -17-43 -13+20 -15-(-7) -4,8-2,3 -7/12+7/8 сколько будет по одельности
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 53-58=-5 2)-17-43=-60 3)-13+20=7 4)-15-(-7)=-8 5)-4,8-2,3=-7,1 6)-7/12+7/8=-7/24
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