Отец дает деньги своим детям. Старшему – половину всего и 1 рубль, среднему – поло??ину остатка и еще 1 рубль, младшему – половину остатка и еще 3 рубля. И таким образом всю сумму раздал. Сколько было денег?
Математика
Отец дает деньги своим детям. Старшему – половину всего и 1 рубль, среднему – поло??ину остатка и еще 1 рубль, младшему – половину остатка и еще 3 рубля. И таким образом всю сумму раздал. Сколько было денег?
Ответ(ы):
Гость:
1-(х/2 +1) -дал первому (х/2 -1)-остаток 2-(х/4+1/2) -дал второму (х/4 -3/2)- остаток 3-(х/8+9/4) -дал третьему х-было всего х/2 +1 +х/4 +1/2 +х/8 +9/4 =х Х=30 руб
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