Отец дает деньги своим детям. Старшему – половину всего и 1 рубль, среднему – поло??ину остатка и еще 1 рубль, младшему – половину остатка и еще 3 рубля. И таким образом всю сумму раздал. Сколько было денег?

Математика

Отец дает деньги своим детям. Старшему – половину всего и 1 рубль, среднему – поло??ину остатка и еще 1 рубль, младшему – половину остатка и еще 3 рубля. И таким образом всю сумму раздал. Сколько было денег?

Автор: Гость