Отец дает деньги своим детям. Старшему – половину всего и 1 рубль, среднему – поло??ину остатка и еще 1 рубль, младшему – половину остатка и еще 3 рубля. И таким образом всю сумму раздал. Сколько было денег?

Математика
Отец дает деньги своим детям. Старшему – половину всего и 1 рубль, среднему – поло??ину остатка и еще 1 рубль, младшему – половину остатка и еще 3 рубля. И таким образом всю сумму раздал. Сколько было денег?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-(х/2 +1) -дал первому (х/2 -1)-остаток  2-(х/4+1/2) -дал второму (х/4 -3/2)- остаток  3-(х/8+9/4) -дал третьему  х-было всего  х/2 +1 +х/4 +1/2 +х/8 +9/4 =х   Х=30 руб 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Почему подростки встают на преступные путь
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите составить предолжения со словами дала, ағаш егу, қорғау, жақсы көру
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать морфологический разбор имени числительного уроки начинаются в девять часов
Ответить
Математика
А-1097=а/9 решите пожалуйста
Ответить
Математика
Двигаясь со скоростью 45 км/ч автобус перевез пассажиров в другой поселок за 4 часа.с какой скоростью он ехал обратно если затратил на 1 час больше
Ответить