Зав..зала кошка гла..ки,Но глядит из -под п..вязки,Даст мышонку о..бежать и опять бедняжку хвать!Кошке-смех,мышонку-горе...Но нашел он щель в заборе.Сам не знает,как пр..лез.Был мышонок-ла исчез! Спешите вставляя пропущенные бу...

Русский язык
Зав..зала кошка гла..ки,Но глядит из -под п..вязки,Даст мышонку о..бежать и опять бедняжку хвать!Кошке-смех,мышонку-горе...Но нашел он щель в заборе.Сам не знает,как пр..лез.Был мышонок-ла исчез! Спешите вставляя пропущенные буквы.покажите на схеме,из каких частей состоит основа каждого из них.
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Автор: Гость
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Гость:
Я,з,о,т,о, это буууквы которые нужно вставить
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