Мне главное номера - 1,2,3.сделайте какие сможите)
Математика
Мне главное номера - 1,2,3.сделайте какие сможите)
Ответ(ы):
Гость:
1) 4*3*1=12(см³) - объем коробки 2) 12:1=12(шт.)-поместится кубиков 2) ширина коробки 3см, то 3:1=3(ряда) - по всей длине коробки 3) 4*3=12см² - площадь коробки. 12=6*2=1*12
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