Мне главное номера - 1,2,3.сделайте какие сможите)

Математика
Мне главное номера - 1,2,3.сделайте какие сможите)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)   4*3*1=12(см³) - объем коробки 2)   12:1=12(шт.)-поместится кубиков 2) ширина коробки 3см, то 3:1=3(ряда) - по всей длине коробки 3) 4*3=12см² - площадь коробки.   12=6*2=1*12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколь будет 1км 500м •108:40
Ответить
Геометрия
Два угла ромба относятся как 4:2. Найдите периметр ромба, если его меньшая диагонал?? равна 15 см.
Ответить
Математика
А+1097=а*6 решите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Зав..зала кошка гла..ки,Но глядит из -под п..вязки,Даст мышонку о..бежать и опять бедняжку хвать!Кошке-смех,мышонку-горе...Но нашел он щель в забор...
Ответить
Алгебра
СРОЧНО,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!! НУЖНО РЕШИТЬ ИНТЕГРАЛЫ
Ответить