2х^2-6х+11=0 решите пожалуйста через дескрименант

Математика
2х^2-6х+11=0 решите пожалуйста через дескрименант
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=2 b=-6,b^2=36,-b=6, c=11 Д= b^2-4ac= 36-4*2*11=36-88=-49 ответ: нет корней
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