В сахарный сироп массой 200 г с концентрацией 15%, добавили 50 г сахара. какова получившаяся концентрация раствора? нужно пропорцией

Гость: Гость:

200 г ----- 100% сахар --- 15% сахар (г) = 200*15/100 = 30 (г) в сахарном сиропе было 30 г сахара, + 50 г сахара = 80 г сахара сиропа было 200 г, + 50 г сахара = 250 г сиропа 250 г ----- 100% 80 г ----- х% х% = 80*100/250 = 8*100/25 = 8*4 = 32(%) концентрация