три яблока и две груши весят вмести 1кг200г а два яблока и три груши весят 1кг300г сколько весит яблоко и сколько весит груша?

Алгебра

три яблока и две груши весят вмести 1кг200г а два яблока и три груши весят 1кг300г сколько весит яблоко и сколько весит груша?

Автор: Гость