три яблока и две груши весят вмести 1кг200г а два яблока и три груши весят 1кг300г сколько весит яблоко и сколько весит груша?

Алгебра
три яблока и две груши весят вмести 1кг200г а два яблока и три груши весят 1кг300г сколько весит яблоко и сколько весит груша?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 яблоко , 250 груша
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