три яблока и две груши весят вмести 1кг200г а два яблока и три груши весят 1кг300г сколько весит яблоко и сколько весит груша?
Алгебра
три яблока и две груши весят вмести 1кг200г а два яблока и три груши весят 1кг300г сколько весит яблоко и сколько весит груша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 яблоко , 250 груша
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В параллелограмме АВСД, из вершины В тупого угла АВС проведен перпендикуляр ВК к стороне АД и ВК= 0,5 АВ.Найти углы параллелограмма
Математика
С 1 га собрали 36 ц пшеницы. Сколько центнеров пшеницы соберут с трех полей площадью: 1 поле - 400 га; 2 поле - 800 га; 3 поле - 1000 га?
Литература