2х(в квадрате) -13х+6 меньше 0
Математика
2х(в квадрате) -13х+6 меньше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х²-13х+6<0 Д=169-48=121 х1=(13+11)/4=6 х2=(13-11)/4=0,5 Ответ: (0,5;6)
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