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2у-3:2+у:5=у-3:4 Решите уравнение!
Алгебра
2у-3:2+у:5=у-3:4 Решите уравнение!
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Надеюсь верно,смотри 3 номер.
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