Нужно написать доклад по технологии "Простые автоматические устройства". заране?? спасибо

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Возможно это то, что вам нужно. Системы автоматических устройств выполняют функцию управления, регулирования, контроля и защиты как технологических процессов, так и машин, оборудования и системы в целом. Развитие техники в строительном производстве идет по пути максимальной механизации и автоматизации производственных процессов. Образцами широкой автоматизации технологических процессов в строительном производстве являются автоматизированные заводы по производству бетона, железобетонных конструкций и др. Элементы автоматических устройств, применяемых в автоматических системах, могут быть электрическими, пневматическими и гидравлическими. Современное автоматическое устройство включает в себя датчики, дистанционные передачи, преобразователи, реле, измерительные приборы и исполнительные органы. В простых автоматических устройствах некоторые из этих элементов (например, дистанционная передача, измерительные приборы и др.) могут отсутствовать. Наиболее сложной функцией автоматики является автоматическое регулирование, состоящее в поддержании без участия человека на постоянном уровне величин, определяющих протекание технологического процесса. Объект, в котором процесс в той или иной мере автоматически регулируется, называется регулируемым объектом, а величины, подлежащие регулированию,— регулируемыми параметрами. Регулировать можно один или несколько параметров объекта регулирования. Выбранный для конкретных условий автоматический регулятор должен поддерживать в определенных пределах величину и продолжительность отношения регулируемого параметра, т. е. обеспечить устойчивое регулирование. Устойчивым является регулирование, плавно изменяющее регулируемый параметр либо без колебаний, либо с небольшими затухающими колебаниями. По назначению различают регуляторы расхода, давления, температуры и т. д. По способу действия автоматические регуляторы подразделяются на непосредственного действия, в которых усилие, необходимое для перемещения регулирующего органа, создается изменением регулируемого параметра без применения постороннего источника энергии, и непрямого (косвенного) действия, работающие с использованием постоянного источника энергии. Регуляторы делятся также на регуляторы прерывного и непрерывного действия. В прерывном случае регулятор или его связь с регулирующим органом включается периодически, во втором — непрерывно воздействует на регулирующий орган до тех пор, пока регулируемая величина не совпадет с заданным значением. Регулируемый объект вместе с присоединенным к нему автоматическим регулятором называется системой автоматического регулирования (САР). Система автоматического регулирования является замкнутой системой, в которой отключения регулируемой величины от заданного значения преобразуются автоматически в воздействие на регулирующий орган. Характерной особенностью большинства автоматических устройств является наличие обратной связи. Обнаружив отклонение регулируемой величины от требуемого значения, чувствительный элемент регулятора посылает командный импульс к регулирующему органу, который уменьшает или увеличивает перемещение рабочего органа. Сигнализирующие устройства автоматических устройств могут быть выполнены со звуковыми, световыми и электромагнитными сигналами. Для звуковых сигналов используются звонки, гудки и сирены, для световых — электрические лампочки, для электромагнитных сигнальных реле — бленкеры. При подаче тока в катушку бленкера выпадает сигнализирующая пластинка — флажок. С помощью перечисленных устройств сигнализируется либо включение и отключение тех или иных агрегатов, либо состояние их неисправности. Блокировка в автоматических устройствах служит для предотвращения подключения механизмов в непредусмотренное время. Устройства для блокировки бывают электрические, механические, пневматические и гидравлические. В автоматизированных устройствах наиболее широко применяется электрическая блокировка. В частности, в электроприводах она служит для обеспечения определенных переключений или последовательности пуска и остановки механизмов, связанных межу собой общей технологической зависимостью. Под блокировкой механизмов и устройств понимается такая электрическая или механическая связь между их пусковыми аппаратами, которая ставит в зависимость действие одного механизма или устройства от другого. В строительном производстве часто используются группы транспортеров, требующих согласованной работы. Работа транспортеров связывается между собой, а иногда, в зависимости от необходимости, также и с работой других механизмов. Эти связи осуществляются целым рядом электрических блокировочных цепей. В целях предотвращения возможных завалов в случае непредвиденной остановки одного из транспортеров должна быть обеспечена автоматическая остановка всех транспортеров, предшествующих ему по ходу потока.