Какой падеж у словосочетания родной речью

Русский язык
Какой падеж у словосочетания родной речью
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Гость:
У словосочетания Родной речью - Творительный падеж 
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