От данных слов образуйте глаголы с приставками в которых есть гласная О
Русский язык
От данных слов образуйте глаголы с приставками в которых есть гласная О
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Отрыть, отпить, откусить, откатить, очистить, почистить, поверить, побежать, отгадать, подкатить
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