От данных слов образуйте глаголы с приставками в которых есть гласная О

Русский язык
От данных слов образуйте глаголы с приставками в которых есть гласная О
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрыть, отпить, откусить, откатить, очистить, почистить, поверить, побежать, отгадать, подкатить
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