Було пасажирив 14,вийшло 6,зайшло9,стало?
Математика
Було пасажирив 14,вийшло 6,зайшло9,стало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14-6=8(пассажиров) 2) 8+9=17(пассажиров) Ответ : стало 17 пассажиров
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