Составьте программу, определяющую минимальное из 10 случайных чисел.

Информатика
Составьте программу, определяющую минимальное из 10 случайных чисел.
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