Сторона АВ треугольника АВС на 7 см больше стороны АС, которая на 6 см меньше стороны ВС. Найти стороны треугольника, если его периметр равен 49 см.

Математика

Сторона АВ треугольника АВС на 7 см больше стороны АС, которая на 6 см меньше стороны ВС. Найти стороны треугольника, если его периметр равен 49 см.

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