Сторона АВ треугольника АВС на 7 см больше стороны АС, которая на 6 см меньше стороны ВС. Найти стороны треугольника, если его периметр равен 49 см.
Математика
Сторона АВ треугольника АВС на 7 см больше стороны АС, которая на 6 см меньше стороны ВС. Найти стороны треугольника, если его периметр равен 49 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=а+7 ВС=а+6 АС=а а+7+а+6+а=49 3а+13=49 3а= 49-13 3а=36 а=36÷3 а=12, АС=12см АВ=12+7=19см ВС=12+6=18см
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