Помогите 4класс на карточке вычесли периметор и площадь прямоугольника со сторон??ми 8см и 3см
Математика
Помогите 4класс на карточке вычесли периметор и площадь прямоугольника со сторон??ми 8см и 3см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=8 см b=3 см S=? P=? Главный вопрос найти периметр и площадь S=8*3=24 см *(квадратных)2 P=(8+3)*2=22см Ответ:площадь=24 см2 и периметр 22 см
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