На рисунке 3.34 изображены два круга первый с центром точку а второй с центом точке ?? какие точки пренадлежат первому и второму кругу? пренадлежат только первому кругу? пренадлежат только второму кругу?

Математика
На рисунке 3.34 изображены два круга первый с центром точку а второй с центом точке ?? какие точки пренадлежат первому и второму кругу? пренадлежат только первому кругу? пренадлежат только второму кругу?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисунка нет - делаем рисунок сами. И А и В - называется - пересечение множеств - пишется А∩В. А всё закрашенное - объединение множеств - А∪В.
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