На рисунке 3.34 изображены два круга первый с центром точку а второй с центом точке ?? какие точки пренадлежат первому и второму кругу? пренадлежат только первому кругу? пренадлежат только второму кругу?

Математика

На рисунке 3.34 изображены два круга первый с центром точку а второй с центом точке ?? какие точки пренадлежат первому и второму кругу? пренадлежат только первому кругу? пренадлежат только второму кругу?

Автор: Гость