Определить скорость тела через т=3с после того, как его бросили горизонтально со с??оростью V0=39,2 M/c
Физика
Определить скорость тела через т=3с после того, как его бросили горизонтально со с??оростью V0=39,2 M/c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
G (ускорение свободного падения) приблизительно равно 10 значит на 1 секунду скорость будет увеличиваться на 10 м/с значит за 3 секунды увеличится на 30 м/с V=V0 + g*t = 39,2 + 30 = 69,2 м/с
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