3° ю.ш. 34° в.д. - что там находится?

География
3° ю.ш. 34° в.д. - что там находится?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там находится Итилимаааа
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