СРОЧНО!!! ПОЖАЙЛУСТА! Почему судьбы Западной Европы и Византии были противополож??о разные: первая набирала силы, а вторая клонилась к упадку?
История
СРОЧНО!!! ПОЖАЙЛУСТА! Почему судьбы Западной Европы и Византии были противополож??о разные: первая набирала силы, а вторая клонилась к упадку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западная Европа набирала силы за счёт Германии, а Византия ослаблялась, так как была одна
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