СРОЧНО!!! ПОЖАЙЛУСТА! Почему судьбы Западной Европы и Византии были противополож??о разные: первая набирала силы, а вторая клонилась к упадку?

История

СРОЧНО!!! ПОЖАЙЛУСТА! Почему судьбы Западной Европы и Византии были противополож??о разные: первая набирала силы, а вторая клонилась к упадку?

Автор: Гость