Какая из постановок была поставлена значительно позже остальных? а. Корсары. б. ??октор Айболит. в. Пиковая дама. г. Евгений Онегин. д. Князь Игорь.

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Какая из постановок была поставлена значительно позже остальных? а. Корсары. б. ??октор Айболит. в. Пиковая дама. г. Евгений Онегин. д. Князь Игорь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Доктор Айболит (в 1947 году)
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