ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 6 класс ОБЖ !!!! Подготовьте сообщение на тему lt;lt;Меры безопасности, которые необходимо соблюдать туристам при пеших походах в горахgt;gt;
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 6 класс ОБЖ !!!! Подготовьте сообщение на тему lt;lt;Меры безопасности, которые необходимо соблюдать туристам при пеших походах в горахgt;gt;
Ответ(ы) на вопрос:
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Правила безопасности перед выходом из лагеря, населенного пункта 1. Выбранный маршрут должен соответствовать уровню подготовки и возможностям участников. 2. Тщательно изучить направление движения, имеющуюся маркировку, характер рельефа, трудности, опасности, источники воды, возможность схода с маршрута в случае необходимости. 3. Разработать график и определить порядок движения группы, что мобилизует и дисциплинирует людей. 4. Не начинать трудного продолжительного перехода и восхождения без предварительной подготовки и акклиматизации. 5. Перед выходом ознакомиться с прогнозом погоды на период движения по маршруту. 6. Не выходить на маршрут при явно неблагоприятных условиях: через 2—3 дня после обильного снегопада, в туман, при низкой температуре или сильно выраженной лавинной опасности. 7. Выходить в темное время только при хорошем знании маршрута, предстоящем долгом дневном переходе, а в плохую погоду — при спасательных работах. 8. Тщательно проверить экипировку, снаряжение и продукты питания, состояние здоровья участников, не брать на маршрут больных, чувствующих недомогание, не вполне поправившихся после болезни людей. 9. Всем участникам знать опасности и причины, ведущие к несчастью, уметь их своевременно обнаружить, не допускать самонадеянного подхода к опасностям, соблюдать правила безопасности. 10. Не предпринимать поход, восхождение или экспедицию без опытного, авторитетного руководителя, знающего маршрут, и без правильно заполненной и оформленной документации. 11. В незнакомой местности двигаться только по хорошо размеченному маршруту. 12. Выходить на маршрут рано утром, хорошо экипировавшись, имея достаточный запас продуктов и только после сообщений графика движения на пункт контрольно-спасательной службы (ПКСС) , начальнику базы или другим лицам. 13. Принять необходимые меры к предохранению ног от ранений и переохлаждения. 14. Начинать движение лишь в исправных (прочных, просушенных) обуви, одежде, носках, рукавицах Правила безопасности при движении в горах 1. Передвижение должно быть не индивидуальным, а групповым, что позволит обеспечить взаимопомощь участников на маршруте. 2. Не допускать разделения группы и нарушения дисциплины. Всякая отлучка возможна только с разрешения старшего. 3. Каждая группа, независимо от ее размера, должна иметь хорошо подготовленного руководителя, обладающего большим опытом и авторитетом. 4. Темп движения и остановки должны соответствовать уровню подготовленности и возможностям участников, условиям местности и погоды. Не допускать необоснованно высокой скорости. 5. Соблюдать правильный режим нагрузок, отдыха, питания, питьевой режим, принимать меры, обеспечивающие хорошую терморегуляцию организма. 6. Поддерживать в группе высокую дисциплину и чувство взаимопомощи. 7. Не допускать купания в горных озерах, где есть опасность утонуть или простудиться. 8. Не сокращать путь за счет безопасности (можно попасть в лавину, поскользнуться, упасть на камни) . 9. Избегать передвижения в ненастье, тумане, в темноте, поздно вечером. Основную часть дневного перехода совершать в утренние часы. 10. Избегать подъемов и спусков по склонам и желобам со свободно лежащими камнями. 11. Как уже было сказано, не идти в ночное время, кроме случаев спасательных работ, при опасности обморожения или с учебными целями. 12. Выбирать маршрут с учетом конкретных условий (структуры снежного покрова, состояния участников, погоды) , всегда предпочитая безопасный путь.
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