Капитанская дочка .Отношения Гринёва с Пугачёвым. Поведение Гринёва во время казни Пугачёва. Срочно!
Литература
Капитанская дочка .Отношения Гринёва с Пугачёвым. Поведение Гринёва во время казни Пугачёва. Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пугачев всего лишь кивнул - и смог сказать этим так много. А Гринев смог это понять, понять и принять то, что казнят человека, который помог ему гораздо больше любого другого соотечественника.
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