Подбери подписи к картинкам и напиши слова во множественном числе
Английский язык
Подбери подписи к картинкам и напиши слова во множественном числе
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Cars ,birds,cats,pupils. Перевод:машины,птицы, кошки, ученики.
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