Срочно!!!! Какую роль сыграла Россия в заграничных походах против наполеона? Что ?? итоге получила Россия?

История
Срочно!!!! Какую роль сыграла Россия в заграничных походах против наполеона? Что ?? итоге получила Россия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русские войска освободили Европу от французской оккупации. По решению Венского конгресса Россия получила Польшу. 
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