Закончи данные пословицы ягоді тоді збирають...........2.хто пізно ходить.....
Українська мова
Закончи данные пословицы ягоді тоді збирають...........2.хто пізно ходить.....
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Оадпрллоролэжждорсмммргш
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