В какой части тела гидры идёт процесс пищеварения
Биология
В какой части тела гидры идёт процесс пищеварения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координированными движениями щупалец добыча подносится ко рту, а затем с помощью сокращений тела гидра «надевается» на жертву. Пищеварение начинается в кишечной полости (полостное пищеварение)
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